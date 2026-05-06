Crystal Palace teknik direktörü Oliver Glasner, Arda Turan\'ı yere göğe sığdıramadı

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, UEFA Konferans Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları yarı final rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, meslektaşı Arda Turan için dikkat çekici yorumlar yaptı.

"ARDA TURAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki başarısına dikkat çeken 51 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, "Bence Arda Turan'ın harika bir iş çıkardığı kesin. Sahada sergiledikleri futbol ve sadece nasıl oynadıkları değil, bunu gösterme biçimleri net bir tarza sahip. Beni asıl etkileyen şey, disiplinli savunmaları ve her maçta sergiledikleri o yüksek tempo. Bu sadece uluslararası maçlarda değil; az sayıda taraftarın olduğu küçük statlardaki lig maçlarını izlediğimde de gördüğüm bir şey. Bir gol attıklarında veya galibiyet golü geldiğinde; o anı nasıl yaşadıklarını, nasıl kutladıklarını ve yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya nasıl koştuğunu izlemek... Bu benim için her zaman teknik direktörün gruba harika bir ruh aşıladığının kanıtıdır. Arda Turan'a büyük bir kredi vermek gerekiyor. Ligde 10 puan farkla lider durumdalar. Şu anda da yarı final oynuyorlar. Bu gerçekten muazzam bir iş." dedi.

''HARİKA BİR SAHNE''

Sözlerine devam eden Oliver Glasner, 3-1 kazandıkları ilk maçın rövanşı öncesinde tüm takımın heyecanlı olduğunu belirterek, "Shaktar Donetsk, hücum mantalitesine sahip bir takım. Önde çok yetenekli ve hareketli oyuncuları var. Nasıl oynayacaklarını biliyoruz. Çok iyi organize olmuş, çalışkan bir takım ve bu maç onlar için kendilerini gösterebilecekleri harika bir sahne. Uluslararası maçlarda oyuncular bu sahneyi hem kendi gelecekleri hem de Shakhtar için kullanmak isterler." ifadelerini kullandı.