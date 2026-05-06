Giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilen Eva Murati, çıtayı yükseltti

UEFA Şampiyonlar Ligi yayınlarındaki enerjisi ve güzelliğiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Arnavut sunucu Eva Murati'nin yayın esnasında giydiği kıyafetler nedeniyle şikayet edildiği iddia edilmişti.

UYGUNSUZ KIYAFETLER GİYMESİ BAŞINI YAKTI

Son yayınlarda tercih ettiği iddialı elbiselerin ardından, bazı izleyicilerin Murati'yi "yayın ilkelerine aykırı ve uygunsuz kıyafet seçimi" gerekçesiyle şikayet ettiği öne sürüldü. Murati'ye karşı örgütlenen sporseverler, spor programlarının ciddiyetine daha uygun, resmi kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini savundu. Murati'nin uygunsuz kıyafet giyerek sosyal medyada tanınırlık kazandığını iddia eden sporseverler, Arnavut sunucunun bu şekilde haksız kazanç sağladığını da dile getirdi.

BU KEZ DE YAYINDA AYAKKABISINI ÇIKARDI

Tartışmaların odağındaki isim Eva Murati, bu kez de sınırları zorlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi yayını sırasında ayakkabısını çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim alırken, birçok eleştiri içeren yorumlar yapıldı.