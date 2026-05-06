Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

06.05.2026 06:46
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki “Özgürlük Projesi”ni kısa süreliğine durdurduklarını açıklaması ve İran’la anlaşma ihtimaline ilişkin olumlu mesajlar vermesi petrol fiyatlarını düşürdü. Küresel arz krizinin hafifleyebileceği beklentisiyle Brent petrol yüzde 1,38 gerileyerek 108,35 dolara, ABD tipi ham petrol ise yüzde 1,47 düşüşle 100,77 dolara indi. Altın fiyatları ise doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerin geçişine destek sağlamak amacıyla başlatılan “Özgürlük Projesi”ni kısa süreliğine durdurduklarını açıklaması petrol piyasalarında sert etki yarattı. Trump’ın İran’la olası anlaşmaya yönelik “büyük ilerleme kaydedildi” mesajı vermesi, Orta Doğu’daki arz krizinin hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi.

PETROL FİYATLARINDA İKİNCİ GÜN DÜŞÜŞ

Gelişmelerin ardından petrol fiyatları üst üste ikinci günde de geriledi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,38 düşüşle 108,35 dolara inerken, ABD tipi ham petrol (WTI) ise yüzde 1,47 kayıpla 100,77 dolara geriledi. Bir önceki seansta da her iki petrol türü yaklaşık yüzde 4 değer kaybetmişti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Altın fiyatları ise doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle yükseldi; Ortadoğu'daki gerginliğin azalmasına dair işaretler ise enflasyonla ilgili acil endişeleri azalttı.

Spot altın, TSİ 22:47'de (GMT 02:47) ons başına 4.637,14 dolara yükselerek yüzde 1,8 artış gösterdi. Haziran vadeli ABD altın işlemleri ise yüzde 1,7 artışla 4.647,31 dolara çıktı.

GÖZLER HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA

Dünya petrol ve doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, ABD-İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının başlamasının ardından büyük ölçüde kapanmıştı. Küresel piyasada arz endişesini artıran kriz nedeniyle Brent petrol geçen hafta Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

TRUMP: ANLAŞMA İÇİN DURDURDUK

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan ve bazı ülkelerin talebi doğrultusunda İran temsilcileriyle yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını belirterek “Özgürlük Projesi”nin kısa süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdiklerini açıkladı.

ABD yönetimi, “Özgürlük Projesi” kapsamında Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan tarafsız ülkelere ait gemilerin geçişine destek sağlandığını duyurmuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferhat Demirel Ferhat Demirel:
    AĞAM EĞLENİR DÜNYA İLE... 11 0 Yanıtla
  • Murat Gelmez Murat Gelmez:
    yıgınak yapılıyor ısraıle ..buyuk savas cıktıgında fuze bataryaları bos kalmasın dıye kubbe cokmesın dıye..bın fuze varsa 10 bıne cıkıyor sayı..savas ve stratejı bu...buyuk savas cıktıgında ıranın fuze bataryaları fuzelerı ateslemeden ımha edılmek uzere kurulu bır duzen..!!! 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bay Hüseyin Bay:
    Altın fiyatları eskiden savaşla beraber çıkardı şimdi tersi bir durum var manipülasyon bol 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
