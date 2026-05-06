Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım\'ın listesinden ilk 5 isim

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın seçim listesinde yer alacak ilk isimlerin belli olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertli camiada konuşulan kulis bilgilerine göre Aziz Yıldırım’ın, geçmiş dönemde birlikte çalıştığı Mahmut Uslu ve Nihat Özbağı yeniden yönetim listesine aldığı öne sürüldü.
2024 seçimlerinde de Aziz Yıldırım’ın listesinde bulunan eski milli basketbolcu Ömer Onan’ın yeni yönetim listesinde de yer aldığı belirtildi.
Başkan adaylığından Aziz Yıldırım lehine çekildiğini açıklayan Barış Göktürk’ün de listede kendisine yer bulduğu ifade edildi.
Daha önce Aziz Yıldırım yönetiminde görev yapan Önder Fırat’ın da yeni listede yer aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ortaya çıkan yönetim listesi, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
