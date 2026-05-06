Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

06.05.2026 16:46
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına Serdar Mutta seçildi. Kurulda yapılan oylama sonucunda başkanvekilliği görevine ise İsmail Kalender getirildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle bugün seçim yapıldı. 

YSK üyeliğine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları tarafından seçilen 6 üye, bugün yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından da görevi sona eren YSK Başkan ve Başkanvekilinin belirlenmesi için seçim yapıldı. YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 

Kurulda yapılan oylama sonucunda başkanvekilliği görevine ise İsmail Kalender getirildi.

SERDAR MUTTA KİMDİR?

Serdar Mutta, 1 Ocak 1974 tarihinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Kırıkhan’da tamamlayan Mutta, Kırıkhan Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim aldı. 1995 yılında hukuk fakültesini bitiren Mutta, askerlik görevini İzmir Konak’ta askeri hakim olarak yerine getirdi.

Meslek hayatına Beyoğlu/İstanbul hakim adayı olarak başlayan Serdar Mutta; Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu hakimliklerinde görev yaptı. Daha sonra Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu.

16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, görevini Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olarak sürdürüyor.

Akademik çalışmalarına da devam eden Serdar Mutta, 7 Mart 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda hazırladığı “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” başlıklı tezle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 5 Haziran 2021 tarihinde ise Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda hazırladığı “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” isimli tez çalışmasıyla doktora derecesi aldı.

İngilizce bilen Mutta’nın “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” adlı eseri Kazancı Yayınları tarafından yayımlandı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    bi çoban gitmiş bi koyun gelmiş 4 6 Yanıtla
  • Özgür Yılmaz Özgür Yılmaz:
    Yok abi yok.olmicak bunlarla 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
