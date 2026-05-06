ODTÜ\'deki bahar şenliğinde öğrenciler tekme tokat kavga etti

ODTÜ'de düzenlenen geleneksel bahar şenliklerinde, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında tartışma çıktı. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesiyle çıkan kavgada öğrenciler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı.

KAVGA GÜÇLÜKLE SON BULDU

Çevredeki diğer öğrencilerin panik yaşadığı o anlar, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri arbedeye müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kavga güçlükle yatıştırıldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle şenlik programında kısa süreli aksamalar yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.