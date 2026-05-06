7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

ABD’de 7 yaşındaki Athena Strand’i kaçırıp öldüren Tanner Horner hakkında karar çıktı. Küçük kızı evinin önünden kaçırdıktan sonra öldürdüğünü kabul eden Horner, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

JÜRİ ÜYELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşma sırasında dinletilen ses kayıtları salonda duygusal anlara neden oldu. Kayıtlarda Horner’ın küçük kıza kıyafetini çıkarmasını söyleyerek "Gerçekten güzel" dediği, Athena’nın ise defalarca “hayır” diyerek annesini istediği duyuldu. Ağlama, çığlık ve vurma seslerinin ardından Athena’nın öldürüldüğü belirtildi.

KARAR 3 SAATTE ÇIKTI

Jüri, yaklaşık üç saat süren müzakerenin ardından Tanner Horner’ın ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam edilmesine karar verdi.