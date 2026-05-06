7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
06.05.2026 07:24
7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı
ABD’de 7 yaşındaki Athena Strand’i kaçırıp öldüren Tanner Horner hakkında karar çıktı. Küçük kızı evinin önünden kaçırdıktan sonra öldürdüğünü kabul eden sanık, ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam cezasına çarptırıldı. Duruşmada dinletilen ses kayıtlarında Horner’ın Athena’dan kıyafetini çıkarmasını istediği, küçük kızın ise defalarca “hayır” diyerek annesini çağırdığı duyuldu.

ABD’de 7 yaşındaki Athena Strand’i kaçırıp öldüren Tanner Horner hakkında karar çıktı. Küçük kızı evinin önünden kaçırdıktan sonra öldürdüğünü kabul eden Horner, mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı.

JÜRİ ÜYELERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Duruşma sırasında dinletilen ses kayıtları salonda duygusal anlara neden oldu. Kayıtlarda Horner’ın küçük kıza kıyafetini çıkarmasını söyleyerek "Gerçekten güzel" dediği, Athena’nın ise defalarca “hayır” diyerek annesini istediği duyuldu. Ağlama, çığlık ve vurma seslerinin ardından Athena’nın öldürüldüğü belirtildi.

7 yaşındaki çocuğu kaçırıp öldüren kargocu için idam kararı

KARAR 3 SAATTE ÇIKTI

Jüri, yaklaşık üç saat süren müzakerenin ardından Tanner Horner’ın ölümcül enjeksiyon yöntemiyle idam edilmesine karar verdi.

    Yorumlar (1)

  • Şenay Doğan Şenay Doğan:
    Bizi bu kıskanan Ülkeleri biraz örnek alabilseydiniz 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
