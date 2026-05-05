Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde, 4 ay önce eşinden boşandığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öğrenilen E.Ç. (57), yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kendini vurdu.

PAYLAŞIMINI GÖREN ARKADAŞI EVİNE GİTTİ

E.Ç.'nin sosyal medya hesabından "Affettin mi beni F.? Cenazeme lütfen gelme. Seni çok seven E. Hoşçakalın dostlarım" şeklinde paylaşım yaptığını gören bir arkadaşı eve gitti. Anahtarın kapı üzerinde bırakıldığını fark eden şahıs, bina görevlisi ile birlikte eve girdiklerinde arkadaşını hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, E.Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. E.Ç.'nin cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.