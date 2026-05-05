İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

05.05.2026 07:09
İsrail ordusundan Tümgeneral Avi Bluth, Batı Şeria’da son 3 yılda 1500 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Bluth, taş atan Filistinlilerin de “terörist” sayıldığını ve bu kapsamda 2025’te 42 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Ateş açma kurallarını gevşettiklerini belirten komutanın sözleri tepki çekti; Filistin verileri bölgede can kaybının arttığını gösteriyor.

İsrail ordusunun Batı Şeria’daki üst düzey isimlerinden Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth’un açıklamaları büyük tartışma yarattı. Bluth, son 3 yılda 1500 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

“ATEŞ AÇMA KURALLARINI GEVŞETTİK”

Haaretz gazetesinin haberine göre Bluth, basına kapalı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Batı Şeria’daki operasyonların şiddetine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Filistinlilere yönelik ateş açma kurallarını gevşettiklerini belirten Bluth, askerlerine tutuklama sırasında diz veya diz altından vurma yetkisi verdiğini dile getirdi.

“ORTA DOĞU’NUN KURALI BU”

İsrail’in olası saldırıları engellemeye çalıştığını savunan Bluth, “Biri seni öldürmeye gelirse, önce sen onu öldür” ifadesini kullanarak son yıllarda öldürülen Filistinli sayısına dikkat çekti. 2025 yılında taş attığı gerekçesiyle 42 Filistinlinin öldürüldüğünü de açıkladı.

“TOPAL ANIT” İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Bluth’un, Ayrım Duvarı’nı geçmeye çalışırken vurulan Filistinliler için “topal anıt” ifadesini kullanması tepki topladı. Bu sözlerle, yaralanarak sakat kalan Filistinlilerin “ibret” olarak görüldüğünü ima ettiği değerlendirildi.

YAHUDİ VE FİLİSTİNLİLERE FARKLI MUAMELE İTİRAFI

Bluth, taş atanlara yönelik uygulamalarda Yahudiler ile Filistinliler arasında ayrım yapıldığını da kabul etti. İsrailli taş atanlara karşı ateş açmaktan kaçınıldığını belirten Bluth, bunun “toplumsal sonuçlar” nedeniyle olduğunu söyledi.

“POTANSİYEL TERÖRİST” İDDİASI

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te çalışan Filistinlilerle ilgili de konuşan Bluth, bu kişileri “potansiyel terörist” olarak nitelendirdiğini ifade etti. Ayrıca 4 binden fazla Filistinlinin idari gözaltında tutulduğunu söyledi.

FİLİSTİN TARAFINDAN PAYLAŞILAN VERİLER

Filistin kaynaklarına göre, Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da düzenlenen saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve 22 bine yakın kişi gözaltına alındı.

