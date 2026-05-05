Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

05.05.2026 13:46
ABD Başkanı Donald Trump, operasyonların henüz tamamlanmadığını ifade ederek "İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir" dedi. Öte yandan Trump, ABD güçlerinin bölgede İran’a ait 8 küçük sürat teknesini vurduğunu da duyurdu.

“SAVAŞ 3 HAFTA DAHA UZAYABİLİR”

Dış basına yansıyan haberlere göre Trump, İran’a yönelik operasyonların henüz tamamlanmadığını ifade ederek, çatışmaların “iki ila üç hafta daha sürebileceğini” dile getirdi. Daha önce de benzer süreler veren Trump’ın, savaşın süresine ilişkin farklı açıklamalar yaptığına dikkat çekiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaştığı belirtilirken, bölgede ticari gemilere yönelik saldırılar ve karşılıklı hamleler gerilimi artırdı.

İRAN’A AİT SÜRAT TEKNELERİ HEDEF ALINDI

Trump’ın açıklamalarına paralel olarak ABD güçlerinin İran’a ait küçük deniz unsurlarını hedef aldığı bildirildi. Dış basında yer alan haberlere göre, ABD donanması bölgede çok sayıda İran sürat teknesini etkisiz hale getirdi.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Trump’ın savaşın süresine ve seyrine ilişkin farklı zamanlarda çelişkili mesajlar verdiği, bu durumun uluslararası kamuoyunda belirsizlik yarattığı değerlendiriliyor.

