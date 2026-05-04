BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

BAE: İran\'dan atılan 3 füzeyi engelledik
04.05.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait petrol tankerini İHA'larla hedef alan İran'dan tansiyonu yükseltecek bir hamle daha geldi. İran, BAE'ye füzeler fırlattı. BAE'den yapılan açıklamada 3 füzenin engellendiği, dördüncü füzenin denize düştüğü belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerinin İHA'larla hedef alınmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran, tanker saldırısından kısa bir süre sonra BAE topraklarına yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Olayın ardından bölgedeki askeri birlikler ve hava savunma sistemleri en üst düzey alarm durumuna geçirildi.

SON FÜZE DENİZE DÜŞTÜ

BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İran’dan fırlatılan toplam dört füzeden üçünün hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiği belirtildi. BAE'nin Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı.

"Hava savunma sistemleri şu anda füze tehdidine karşı devrede." ifadesine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan güvenli bir yerde kalmaları ve resmi makamlardan gelecek uyarıları takip etmeleri istendi.

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "İran'dan ülkeye yaklaşan 4 seyir füzesi tespit edildi. Bunlardan 3'ü ülkenin kara suları üzerinde başarıyla önlendi, bir tanesi ise denize düştü." ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava tehditlerinin başarılı bir şekilde önlenmesinin sonucu olduğu aktarılan açıklamada, vatandaşlara resmi kaynaklardan bilgi edinme, gerçekleri doğrulama ve uyarı mesajları alındığında güvenlik prosedürlerine uyma çağrısı yapıldı.

PETROL TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentine düzenlenen dron saldırısının ardından bir petrol tesisinde yangın çıktı. Yangının boyutuna ilişkin açıklama yapılmadı.

BAE'YE AİT PETROL GEMİSİ DE VURULDU

Öte yandan BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC’a ait tanker gemisinin geçiş sırasında İran kaynaklı iki İHA ile vurulduğu belirtildi. Açıklamada saldırı şiddetle kınandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken, olayın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan ve ticari gemilere yönelik saldırıları yasaklayan 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu kaydedildi.

“KORSANLIK” VURGUSU

Açıklamada, ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı’nın baskı unsuru olarak kullanılmasının İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen “korsanlık” olduğu ifade edildi. Söz konusu eylemin bölgesel istikrara ve küresel enerji güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

UKMTO DA SALDIRIYI DOĞRULADI

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) ise gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda BAE’nin Fuceyra kentinin yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde bir petrol tankerine bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğini bildirdi. Açıklamada mürettebatın güvende olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

GÜNEY KORE GEMİSİNDE DE PATLAMA

Ayrıca Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı ve Güney Kore şirketince işletilen bir gemide patlamanın ardından yangın çıktığını duyurdu. Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediği ifade edildi. Açıklamada, patlama ve yangın nedeniyle hasarın boyutunun halen araştırıldığı kaydedildi.

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı

Birleşik Arap Emirlikleri, Hürmüz Boğazı, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Ermurat Hüseyin Ermurat:
    Niye attı acaba desene satılık adam 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme İsrail'den alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu organizatörlerine önce işkence, sonra sözde mahkeme
Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada Baba ve oğlunun köpeklerine öfkelenip komşularını darbettiği anlar kamerada
Gaziantep ile Şanlıurfa’yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu
Ünlü isimden Osimhen’e kritik uyarı: O takımdan uzak dur Ünlü isimden Osimhen'e kritik uyarı: O takımdan uzak dur
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti Mustafa Keser’den açıklama Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama
Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu Arı saldırısı sonucu birbirini ezen 400 küçükbaş hayvan telef oldu
Gençlerbirliği’ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü
Eczacıbaşı Dynavit’i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit'i yenen VakıfBank, 7. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch’un Anneler Günü reklamından davacı oluyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bosch'un Anneler Günü reklamından davacı oluyor
Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

18:28
Başkan bizzat duyurdu İşte Süper Lig’de yeni sezonun ilk transferi
Başkan bizzat duyurdu! İşte Süper Lig'de yeni sezonun ilk transferi
18:08
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
Kardeşinin bulunması için çağrı yaptı, Bakan Çiftçi kayıtsız kalmadı
17:57
CHP’li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş
CHP'li başkanın tutuklandığı soruşturmayı başlatan ihbar! Hakime gelen mesajlar fitili ateşlemiş
17:42
Mustafa Keser’in fıkrası MHP’li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın
17:32
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
Ve Edin Dzeko imzayı atıyor! Yıllar sonra yine gollerini sıralayacak
17:08
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde hasar büyük
Süper hücrenin ardından Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hasar büyük
15:50
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler
ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
15:13
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
15:05
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü 9 gollü maça şike soruşturması
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
14:30
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 18:42:56. #7.13#
SON DAKİKA: BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.