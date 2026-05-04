İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından tansiyon yükseldi. ABD'nin operasyon kararı sonrası İran "Vururuz" diyerek tehdit etmişti. Tehdidin ardından İran, ABD savaş gemisinin 2 füzeyle vurulduğunu duyurdu.

UYARILARI YOK SAYDIĞI İÇİN VURULDU

İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında “İran uyarılarını yok saydığı için” vurduğunu açıkladı. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti. İran Donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini duyurdu.

ABD "VURULDU" İDDİASINI YALANLADI

ABD gemisinin vurulduğunun duyurulmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, "Hiçbir ABD Donanması gemisi vurulmadı. ABD kuvvetleri Özgürlük Projesi'ni destekliyor ve İran limanlarına deniz ablukasını uyguluyor." açıklaması yapıldı.

TRUMP "ÖZGÜRLÜK PROJESİ" BAŞLATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, “Özgürlük Projesi” adı verilen yeni girişim kapsamında ABD’nin yarından itibaren Hürmüz Boğazı’ndan geçen yabancı ticari gemilere eşlik etmeye başlayacağını açıkladı.

Bu kapsam ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, operasyonda güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla hava unsuru, insansız platformlar ve 15 bin askerin görev alacağını duyurdu.

İRAN'DAN "VURURUZ" UYARISI

İran ordusu, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'na girmesi halinde saldırı düzenleyeceği uyarısında bulunmuştu.

İran ordusunun Birleşik Komuta Başkanı Ali Abdollahi, Reuters'ın yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bizim elimizde olduğunu ve gemilerin güvenli geçişinin silahlı kuvvetlerle koordine edilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Herhangi bir yabancı silahlı kuvvetin, özellikle de saldırgan ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşma ve girme niyetinde olması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz."

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI HARİTA YAYINLAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları donanması, ABD'nin gemilere askeri 'eskort' açıklamasının ardından devlet medyasının bildirdiğine göre bugün Hürmüz Boğazı bölgesinin yeni bir haritasını yayınladı.

İran medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan haritada bölge, batıda İran'ın Keşm adasının en batı ucundan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ümmü'l-Kayveyn emirliğine kadar uzanan bir çizgiyle başlıyor. Doğuda, bölge İran'ın Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fucayra Emirliği arasındaki bir hat üzerinde sona eriyor.