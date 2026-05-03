Petrol fiyatları Rus bütçesine 200 milyar ruble ek gelir sağladı

03.05.2026 17:18
Rusya Maliye Bakanı Siluanov, petrol fiyatlarındaki artış sayesinde bütçeye yaklaşık 200 milyar ruble (2,7 milyar dolar) ilave gelir elde edildiğini açıkladı. Kremlin ise Ukrayna saldırıları ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla fiyatların daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus bütçesinin, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artış sayesinde ilave yaklaşık 200 milyar ruble (yaklaşık 2,7 milyar dolar) gelir elde ettiğini söyledi.

200 MİLYAR RUBLE EK GELİR

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin olumlu beklentilere sahip olduklarını belirtti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle bütçeye ilave gelir sağlandığına işaret eden Siluanov, "Yaklaşık 200 milyar ruble seviyesinde bir miktar söz konusu. Son iki aydaki gelirler ve bütçe açığı aşağı yukarı aynı seviyede." dedi.

"PETROLÜN VARİL FİYATI 120 DOLARIN YUKARISINA ÇIKABİLİR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rossiya-24'e yaptığı değerlendirmede, Ukrayna'nın, küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Rus enerji altyapısına saldırmaya devam ettiğini dile getirdi.

Dünyanın enerji krizi yaşadığını vurgulayan Peskov, "Eğer bizim petrolümüz küresel piyasada daha fazla azalırsa, şimdi varil başına 120 dolara ulaşan fiyatlar daha da artacaktır." ifadesini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, küresel petrol fiyatları hızla artışa geçmişti.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol tesislerine yönelik saldırılarında da son dönemde artış yaşandı.

Kaynak: AA

