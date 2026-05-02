İran savaşının ilk kurbanı! ABD'li dev şirket iflas etti

02.05.2026 11:52
İran savaşı sonrası yükselen yakıt maliyetleri havacılık sektörünü vurdu. ABD’li Spirit Airlines operasyonlarını durdurarak krizin ilk büyük kaybı oldu.

ABD’li havayolu şirketi Spirit Airlines, artan yakıt maliyetlerinin etkisiyle operasyonlarını tamamen durdurarak tasfiye sürecine girdi. Şirketin çöküşü, İran savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarının sektörde yarattığı ilk büyük kayıp olarak kayda geçti.

YAKIT MALİYETLERİ KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Küresel enerji piyasalarını sarsan savaşın ardından jet yakıtı fiyatları kısa sürede iki katına çıktı. Spirit’in mali planlamasını zorlayan bu artış, şirketin sürdürülebilirliğini ortadan kaldırdı ve iflas sürecini hızlandırdı.

KURTARMA GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

ABD yönetiminin devreye girerek hazırladığı finansman planı, alacaklılar ve siyasi çevrelerden destek bulamayınca rafa kaldırıldı. Böylece şirket için “düzenli tasfiye” süreci resmen başlatıldı.

BİNLERCE KİŞİ ETKİLENECEK

Spirit Airlines’ın faaliyetlerini sonlandırması, binlerce çalışanın işsiz kalmasına neden olacak. Şirket, ABD iç hatlarında önemli bir paya sahipti ve uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyordu.

SEKTÖRDE ENDİŞE ARTIYOR

Uzmanlar, Spirit’in iflasının benzer mali yapıya sahip diğer havayolları için de risk oluşturabileceğini belirtiyor. Şirketin kapanmasıyla birlikte sektörde domino etkisi yaşanabileceği değerlendiriliyor.

