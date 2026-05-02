Galatasaray'ın şampiyonluk maçı 11'i belli oldu

02.05.2026 19:07
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, van Drongelen, Satka, Tomasson, Mendes, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Mouandilmadji.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

