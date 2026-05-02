Burger King Tarabya şubesinde "Ayrımcılık" iddiasına tepki yağdı - Son Dakika
Burger King Tarabya şubesinde "Ayrımcılık" iddiasına tepki yağdı

02.05.2026 18:48
İstanbul Sarıyer’e bağlı Tarabya semtinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü bir fast-food zincirinin Tarabya şubesinde, ihtiyaç sahibi bir anne ve kızının "sosyo-ekonomik durumları" gerekçe gösterilerek restorana kabul edilmediği iddia edildi. Başka bir müşterinin anne - kız için satın aldığı yemeğin masada servis edilmesine izin verilmediği öne sürülürken, olay sosyal medyada infial yarattı.

İstanbul’un prestijli semtlerinden Tarabya’daki bir Burger King şubesinde, maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızına "fakir oldukları" gerekçesiyle restoranda yemek yeme izni verilmediği iddia edildi. Bir müşterinin dikkati ve müdahalesiyle ortaya çıkan olay, sosyal medyada infial yaratırken sanatçı Sabahat Akkiraz’dan da sert tepki geldi.

"BEN YİYEBİLİYORKEN ONLAR NEDEN YİYEMİYOR"

Olay, bir müşterinin restoranda ihtiyaç sahibi bir anne ve kızı için dijital ekran üzerinden yemek siparişi vermesiyle başladı. Kendi siparişiyle birlikte ailenin yemeğini de ödeyen ve fişi aileye teslim eden müşteri, hazırlık aşamasında beklemediği bir engelle karşılaştı. Kendi yemeği tepsiyle servis edilirken, anne ve kızı için tepsi hazırlandığını fark eden duyarlı müşteri bunun sebebini sorunca, iddiaya göre restoran çalışanları, "Onlar restoranda yiyemez, onlara sadece paket hazırlayabiliriz" yanıtını verdi.

YÖNETİCİ SAVUNMASI: "HERKESİ İÇERİ ALAMAYIZ"

Yaşananlar üzerine çağrılan restoran yöneticisinin, müşterinin itirazlarına yüksek sesle ve sert bir tonda yanıt verdiği öne sürüldü. Müşterinin, "Ben burada yiyebiliyorken bu aile neden alınmıyor?" sorusuna yöneticinin, "Kurallarımız var, öyle herkesi içeri alamayız" şeklinde cevap verdiği iddia edildi.

Diğer müşterilerin de tepki göstermesi üzerine geri adım atan yönetim, ancak o an aileye masa servisi açtı.

Ancak yaşanan bu olay hem sosyal medyada hem de restoranda büyük tepkiye yol açtı. 

SABAHAT AKKİRAZ'DAN BOYKOT ÇAĞRISI 

Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından, Türk Halk Müziği sanatçısı ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz da sert bir açıklama yaparak Tarabya şubesine gitmeyeceğini duyurdu. Akkiraz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarabya benim mahallemdir. Bundan sonra Burger King Tarabya şubesine ne giderim ne de ailemden hiç kimseyi gönderirim. Fakirlik suç değildir. Küresel markalar için insanlar sadece araç. Yazık."

ÖZÜR YERİNE HAKLILIK SAVUNMASI

Yaşanan skandal sonrası yöneticiyle tekrar görüşen müşteri, karşı tarafın tek bir kelime bile özür dilemediğini, aksine sergilenen tutumu savunmaya devam ettiğini belirtti. Küçük bir çocuğun yüzüne karşı "Burada oturamazsın" denilerek yapılan bu muamele, sosyal medya kullanıcıları tarafından "insanlık dışı bir ayrımcılık" olarak nitelendirildi.

İddiaların odağındaki marka ve şubeden henüz resmi bir açıklama gelmezken, olayı kamuoyuna duyuran duyarlı vatandaşın, ailenin iletişim bilgilerini aldığı ve hukuki/sosyal sürecin takipçisi olacağı öğrenildi.

