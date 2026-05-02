Türkiye Belediyeler Birliği\'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclisi, Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile Encümen üyelerini belirlemek üzere Ankara’daki bir otelde toplandı. Toplantının açılışını TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. Divan’da söz alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu okumak istemesi salonda tartışmalara yol açtı.

KAVGA ÇIKTI, YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kürsüye yönelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi. Bazı belediye başkanlarının da ayağa kalkmasıyla tartışma büyüdü ve yumruklu kavgaya dönüştü. Salonda bağırışlar yükselirken, yaşanan arbede nedeniyle toplantıya ara verildi ve salon boşaltıldı.

Tansiyonun düşmesiyle oy kullanımı yeniden başladı.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na 446 oy alarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 5 Ekim 1963 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.

Genç bir girişimci olarak 1987 yılında kurduğu işletme ile tarımsal üretim, sanayi ve ticaret alanlarında yatırımlarda bulunan Vahap Seçer, kurucusu olduğu şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı yaptı. Seçer’in ayrıca iş dünyasını temsil eden sanayi ve ticaret odalarında; ziraat mühendisi olarak da meslek odasında üyeliği bulunuyor.

Seçer; çağdaş, laik ve yurtsever gençlerin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla kurucusu olduğu Tarsus Güç Birliği Vakfı’nda Mütevelli Heyeti Başkanlığı göreviyle toplumsal projelerde de görev aldı.

Vahap Seçer, 2007 ile 2015 yılları arasında 23. ve 24. dönem CHP Mersin Milletvekili olarak görev yaptı. Görev süresince Tarım ve Köyişleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğini yapan Seçer, başarılı çalışmalara imza attı.

Doğduğu ve yaşadığı kentin sorunlarına çözüm önerilerini içeren projeler geliştiren ve aktif çalışmalarda bulunan Vahap Seçer, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve görevine devam etmektedir.

31 Mart 2024 seçimlerinde ise Mersin halkının güçlü desteğiyle, rekor bir oy oranı alan Vahap Seçer, ikinci kez bu göreve seçilerek hizmetlerine devam etmeye başladı.

16 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili görevini üstlenen Seçer, yerel yönetimlerde adalet, eşitlik ve kamu yararı temelinde yürütülen çalışmaların Türkiye geneline yayılması adına önemli sorumluluklar üstlenmektedir.

Vahap Seçer, evli ve iki çocuk babasıdır; İngilizce bilmektedir.