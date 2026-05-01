Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Beyaz Saray\'dan, ABD Kongresi\'ne mektup: Savaş sona erdi
01.05.2026 22:45
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bölgede ABD silahlı kuvvetlerinin varlığına rağmen İran ile savaşı "sona ermiş" saydığını ABD Kongresi’ne resmen bildirdi.

ABD'nin İsrail ile 28 Şubat tarihinde ortak olarak başlattığı İran'a yönelik saldırılar ve çeşitli askeri faaliyetlerin ABD içindeki yasal çerçevede oluşturduğu tartışma devam ediyor. ABD-İran arasındaki siyasi ve askeri gerginlik devam ederken Beyaz Saray, ABD Kongresi'ne İran ile çatışmaların sonlandığına ilişkin bir mektup gönderdi.

"DÜŞMANLIKLAR SONA ERMİŞTİR"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasını taşıyan mektupta, "28 Şubat 2026'da başlayan düşmanlıklar sona ermiştir" ifadeleri kullanıldı ancak, savaşın henüz bitmekten çok uzak olabileceği de açıkça belirtildi. Mektupta, "ABD'nin İran rejimine karşı yürüttüğü operasyonların başarısına ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabalara rağmen, İran'ın ABD ve silahlı kuvvetlerimiz için oluşturduğu tehdit önemli ölçüde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ANAYASAYA UYGUNLUK TARTIŞMALARINI BOŞA ÇIKARMA HAMLESİ

Söz konusu mektup, ABD medyasında Trump'ın iki ay önce İran'a yönelik Kongre'den onaysız başlattığı savaşla ilgili anayasaya uygunluk tartışmalarını boşa çıkarma çabası olarak değerlendirildi.

Beyaz Saray'ın Kongre'ye savaşın ve İran'la düşmanlığın sona erdiğini bildiren mektup, ABD savaş gemileri ve binlerce ABD askerinin İran'a yönelik olası yeni bir saldırı emri için Orta Doğu'da belirsizlik içinde beklediği bir dönemde gönderildi.

"KONGRE'YE EK YETKİ ZORUNLULUĞU DOĞMUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, bu değerlendirmeyle birlikte 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası kapsamında 60 günlük yasal sürenin artık geçerli olmadığını savunarak, İran'la yaşanan askeri gerilimin yürürlüğe giren ateşkesle birlikte hukuken sona erdiğini ileri sürdü. Bu kapsamda, Kongre'ye ek yetki veya onay zorunluluğunun doğmadığı belirtildi.

Ancak ABD muhalefetindeki Demokrat Partili Kongre üyeleri bu yoruma karşı çıkarak, söz konusu yasa kapsamında ateşkes durumunun "çatışmaların sona ermesi" olarak kabul edilmediğini söyledi. Ayrıca, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda yürüttüğü ablukaya da değinilerek, bölgedeki ABD askeri varlığının devam etmesinin çatışmanın fiilen sürdüğüne işaret ettiği savunuldu.

ABD'NİN 1973 TARİHLİ SAVAŞŞ YETKİLERİ YASASI NE DİYOR?

ABD'deki 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'na göre Kongre, çatışmaların başlamasının ardından 60 gün içinde savaş ilan etmeli ya da güç kullanımına yetki vermelidir. ABD Başkanı ek süre talep ederse bu süre sınırının 90 güne çıkarılabileceği biliniyor. Söz konusu 60 günlük zaman sınırı bugün dolmak üzereyken Kongre, söz konusu şartın uygulanması için herhangi bir girişimde bulunmamış ve Senato'nun Demokratların savaşı durdurmaya yönelik altıncı girişimini reddetmesinin ardından Perşembe günü bir haftalık tatil için dağılmıştı.

Öte yandan Trump yönetiminin de Kongre onayı alma konusunda hiçbir ilgi göstermediği değerlendiriliyor. Çatışmaların yeniden başlaması durumunda Trump'ın milletvekillerine yeni bir 60 günlük sürecin başladığını söyleyebileceği düşünülüyor.

ABD Kongresi'nin Vietnam Savaşı'na tepki olarak kabul ettiği 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'ndan bu yana hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partili ABD başkanlarının, kesintili askeri çatışmalar sırasında benzer yöntemleri defalarca kullandığı biliniyor. 

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi
