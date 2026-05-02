Amedspor'dan tarihi başarı! 4 farklı hoca ile çalışarak Süper Lig'e çıktılar - Son Dakika
02.05.2026 18:35
Amedspor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı ve Esenler Erokspor'a ikili averajda üstünlük sağlayarak Trendyol Süper Lig biletini alan ikinci takım oldu. Amedspor'un sezon içerisinde 4 farklı hoca ile görev yaparak bu başarıyı elde etmesi dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig’in nefes kesen final haftasında Amed spor, deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalarak adını Süper Lig’e yazdırmayı başardı. Esenler Erokspor ile kıyasıya bir yarış içine giren Diyarbakır temsilcisi, sezon genelindeki performansını ikili averaj üstünlüğüyle taçlandırarak Süper Lig bileti alan ikinci takım oldu.

4 HOCA DEĞİŞTİREREK ŞAMPİYON OLDULAR

Amedspor’un bu başarısını spor dünyasında eşine az rastlanır kılan ise saha kenarındaki sirkülasyon oldu. Sezon boyunca tam 5 farklı teknik direktörle çalışan Güneydoğu ekibi, yaşadığı idari ve teknik değişimlere rağmen hedefine kilitlenmeyi bildi. Sezona Mehmet Altıparmak ile başlayan Amedspor, daha sonrasında Sinan Kaloğlu ve Mesut Bakkal'ı göreve getirdi. Geride bıraktığımız hafta Mesut Bakkal'ın da görevine son veren Amedspor, şampiyonluk maçına Sertaç Küçükbayrak ile çıkarak mutlu sona ulaştı. 

DİYARBAKIR SOKAKLARI BAYRAM HAVASI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Diyarbakır ve çevre illerde kutlamalar başladı. Şehirde binlerce taraftar sokaklara dökülürken, kulüp tarihinin en önemli başarılarından biri meşaleler ve marşlarla kutlandı.

