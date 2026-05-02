Afyonkarahisar\'da bariyerlere çarpan araç yandı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışı Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T. (41) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Başağaç köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Yangın çıkan otomobil içerisinden çıkamayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, G.Ç. isimli şahıs ise yaralandı.
Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi yangın söndürülürken, araç ise hurdaya döndü. Yapılan incelemenin ardından M.T.'nin cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
