Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya Başbakanı Tusk: "(NATO) En büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir"

02.05.2026 18:00  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile NATO üyesi ülkeler arasındaki ilişkiler gerilmeye devam ediyor.

“EN BÜYÜK TEHLİKE DIŞ DÜŞMANLAR DEĞİL, İTTİFAKIMIZIN SÜREGELEN ÇÖZÜLMESİDİR”

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD- Almanya arasında son günlerde yaşanan gerilimin ardından Washington yönetiminin Almanya'daki asker sayısını azaltma kararına yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tusk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Transatlantik toplumuna yönelik en büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir. Bu felaket gidişatı tersine döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor" dedi.

ABD-ALMANYA ARASINDAKİ GERİLİM

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in iki hafta önce müzakere çabalarındaki tıkanmışlığa işaret ederek, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklaması yapmasıyla başlayan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Merz ne dediğini bilmiyor" şeklinde karşılık vermesi ile sürdü. Merz'in tansiyonu düşürme açıklamalarına karşı geri adım atmayan Trump yönetimi, Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekeceğini duyurarak sert bir tepki verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'daki askerlerinden 5 binini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceğini duyurdu. Almanya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin sayısı yaklaşık 39 bin olduğu biliniyor.

TRUMP, İSPANYA VE İTALYA'DAN DA ASKER ÇEKMEYİ DÜŞÜNEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konusunda olduğu gibi İspanya ve İtalya'dan da asker çekmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soru almıştı. Trump bu soruya cevabında, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığına destek çağrısına müttefik ülkelerden gelen tepkilere değinerek, "Evet, muhtemelen. Neden düşünmeyeyim? İtalya bize hiçbir şekilde yardımcı olmadı. İspanya ise korkunçtu, kesinlikle korkunç. NATO'yu biliyorsunuz; mesele sadece kötü olmaları değil" demişti. 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 21:06:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.