Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi

Yüksel Yıldırım\'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray\'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi
02.05.2026 23:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyeti değerlendirdi. "Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi." diyen Yüksel Yıldırım, ''Cevabımızı verdik. İnanılmaz maç oldu. 6-1, 8-1 de olabilirdi." sözlerini sarf etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor, lider Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek çok çarpıcı bir galibiyete imza attı.

''GALATASARAY'I EZEREK YENDİK''

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadele sonrası Radyo Gol'e açıklamalarda bulunarak maçı değerlendirdi. Galatasaray'ı ezerek yendiklerini ifade eden Yüksel Yıldırım, “Asla maç satmayız diyoruz. Onlar bize ‘Maç satıyorsunuz’ diyorlar. Galatasaray'ı ezerek yendik, bütün Türkiye gördü! ” dedi.

ONLAR MUHATABIM OLAMAZ''

Sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Hala beni saçma sapan şeylerle suçlayanlara, oyuncularım sahada muhteşem bir cevap verdi. Kartallar yüksek uçar, sineklerle uğraşmıyor. Onlar muhatabım olamaz!'' ifadelerini kullandı. 

''6-1, 8-1 OLABİLİRDİ''

Galatasaray'a daha fazla gol atabileceklerini ifade eden Yıldırım, "Fenerbahçe medyası beni Galatasaray'ın arka bahçesi olmakla suçluyordu. Cevabımızı verdik. İnanılmaz maç oldu. 6-1, 8-1 de olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Sondakika.com - Spor

Yüksel Yıldırım, Galatasaray, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaray bitirici bir takım. Kupanın ucundan tutmuşsa onu mutlaka alır ve hedefini tamamlar. Bunun gibiler de Galatasaraya karşı aldıkları skorlar üzerinden konuşabilirler.Benim takımım gelecek sezon üst üste beşinci kez şampiyon olmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar ligindeki yeni rakiplerini bekliyor. 4-1 yenilmiş, canı sağolsun. Kutlamamızı haftaya sahamızda yaparız. 50 31 Yanıtla
  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bu maçta olurdu ama olmadı. Buna da şükret başkan. 3 3 Yanıtla
  • Hasanpoyraz Yılmaz Hasanpoyraz Yılmaz:
    Bu maç öyle takcak bir maç değil hagtaya antalyayı yenebilirsin kasımpaşayı yenebilirsin bunlar imkansız değil 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Trump’a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu
İki ilde mayıs ayında kar yağışı İki ilde mayıs ayında kar yağışı
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

23:38
İran’ın ABD’ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
22:41
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar Batman Petrolspor’dan Amedspor’a tepki
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki
22:30
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
21:58
Galatasaray’a Samsun’da soğuk duş Fenerbahçe ile puan farkı 4’e indi
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi
21:51
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
21:14
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 00:26:48. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksel Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler: Galatasaray'a karşı 6-1, 8-1 de olabilirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.