İki ilde mayıs ayında kar yağışı

02.05.2026 00:47
Çorum ve Kastamonu'da hava sıcaklığının belirgin bir biçimde düşmesinin ardından yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji'nin soğuk hava tahmininde bulunduğu  Çorum'da yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Oğuzlar ilçesine bağlı, yüksek rakımlı köylerde başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor. Hava sıcaklığının da düştüğü Çorum'da kar yağışının ara ara yüksek rakımlı bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

KASTAMONU’DA DA AYNI MANZARA

Çorum’un yanı sıra komşu il Kastamonu'da yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı başladı.

Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşüş gösterdiği Tosya ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatleri itibarıyla başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Kastamonu, Yaşam, Çorum, kar, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
