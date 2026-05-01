ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu

01.05.2026 20:49
ABD'nin New York kentinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 50 yaşındaki bir erkek, elinde bıçak ve bidonlarla ayrı yaşadığı eşinin evini bastı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine giden ve binadaki gaz kokusunu fark eden polis memurları, bodrum katına girmeye çalıştıkları sırada meydana gelen büyük patlamayla havaya savruldu. Dehşet anları polislerin vücut kameralarına yansıdı.

ABD’nin New York kenti, film sahnelerini aratmayan bir facianın eşiğinden döndü. Queens bölgesinde bıçaklı bir şüphelinin aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, büyük bir patlamanın ortasında kalarak havaya savruldu.

BIÇAK VE BİDONLARLA AYRI YAŞADIĞI EŞİNİN EVİNİ BASTI

Olay, Perşembe günü sabaha karşı saat 03.00 sularında yaşandı. 50 yaşındaki şüpheli Anroop Parasram, alkollü bir şekilde ve elinde bıçakla, hakkında daha önce üç kez uzaklaştırma kararı aldıran ayrı yaşadığı eşinin evine baskın yaptı. İçinde ne olduğu bilinmeyen bidonlarla eve giren şüpheliden kaçan eşi, kızı ve torunları sokağa çıkarak polise sığındı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri binadan gelen yoğun gaz kokusunu fark etti.

KAPIYI AÇTIKLARI ANDA HAVAYA SAVRULDULAR

Şüphelinin eşinden bodrum katının anahtarlarını alan polis memurları, içeri girmeye çalıştıkları sırada bina büyük bir gürültüyle infilak etti. Yetkililer, şüpheli Parasram’ın bodrum katta kendisini ateşe vererek patlamayı kasıtlı olarak tetiklediğini değerlendiriyor. 

Patlamanın şiddetiyle 8 polis memuru çevreye savrulurken, o dehşet anları vücut kameralarına yansıdı. Görüntülerde memurların patlamanın etkisiyle metrelerce uzağa savrulup çitlere çarptığı görüldü.

SALDIRGAN HARİÇ CAN KAYBI YOK

Patlamanın ardından çıkan yangın, yaklaşık 300 itfaiye ve acil sağlık personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Binada yaşayan 11 kişinin tamamının olaydan önce tahliye edilmiş olması can kaybının artmasını engelledi. Yaralanan 8 polisin ve 4 sivilin durumunun iyi olduğu bildirilirken, enkazda bulunan tek cesedin şüpheli Parasram’a ait olduğu açıklandı.

