İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti

İran\'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti
01.05.2026 20:47
İran’ın Zencan eyaletinde, daha önceki saldırılardan geriye kalan patlamamış mühimmatların infilak etmesi büyük bir faciaya yol açtı. Arama-tarama çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybederken, bölgede çok sayıda mühimmatın imha edildiği bildirildi.

İran’ın Zencan eyaletinde, daha önceki saldırılardan kalan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti. Olay, bölgede yürütülen arama-tarama çalışmaları sırasında meydana geldi.

ARAMA-TARAMA SIRASINDA PATLAMA

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, patlama ABD ve İsrail saldırılarından geriye kalan mühimmatların tespiti sırasında yaşandı. İnfilak eden mühimmat, bölgede görev yapan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına büyük zarar verdi. 

14 ASKER ÖLDÜ, 2 ASKER YARALANDI

Patlamada 14 asker hayatını kaybederken, 2 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BİNLERCE MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Yetkililer, bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı Cezaevindeki Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı
Doğum izni 24 haftaya yükseldi Doğum izni 24 haftaya yükseldi
15 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Dünya Kupası’nda İran bilmecesi çözüldü: Trump’tan “Bırakın oynasınlar“ mesajı Dünya Kupası’nda İran bilmecesi çözüldü: Trump’tan "Bırakın oynasınlar" mesajı
JPMorgan’da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı JPMorgan’da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı
Trump’ın katıldığı yemeğe düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı Trump'ın katıldığı yemeğe düzenlenen saldırının yeni görüntüleri yayınlandı

20:49
ABD’de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu
20:43
Kırıkkale Belediyesi’nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı
Kırıkkale Belediyesi'nin 1 Mayıs videosu tartışma yarattı
19:38
Trump’tan İran’ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim
19:06
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği’ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa Birliği'ne yüzde 25 ek gümrük vergisi
17:38
ABD’de küçük uçak düştü: 5 ölü
ABD'de küçük uçak düştü: 5 ölü
16:58
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı eşini öldürüp, aynı silahla intihar etti
SON DAKİKA: İran'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
