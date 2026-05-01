İran\'da patlamamış mühimmat faciasında 14 asker hayatını kaybetti

İran’ın Zencan eyaletinde, daha önceki saldırılardan kalan patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti. Olay, bölgede yürütülen arama-tarama çalışmaları sırasında meydana geldi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, patlama ABD ve İsrail saldırılarından geriye kalan mühimmatların tespiti sırasında yaşandı. İnfilak eden mühimmat, bölgede görev yapan Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına büyük zarar verdi.
Patlamada 14 asker hayatını kaybederken, 2 askerin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yetkililer, bölgede devam eden çalışmalar kapsamında 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek imha edildiğini açıkladı. Arama-tarama faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?