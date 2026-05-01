JPMorgan'da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JPMorgan’da üst düzey kadın yöneticiye cinsel istismar davası açıldı

01.05.2026 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cinsel taciz davalarında genellikle erkeklerin suçlandığı tablo bu kez tersine döndü. ABD'nin bankacılık devi JPMorgan’da üst düzey yönetici olan Lorna Hajdini’nin, emrindeki bir erkek çalışana ilaç vererek istismarda bulunduğu ve ırkçı söylemlerle baskı kurduğu iddia edildi. 'John Doe' takma adıyla dava açan erkek çalışan, yöneticisi tarafından rızası dışında cinsel eylemlere zorlandığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı.

ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase, üst düzey bir yöneticisine yönelik açılan dava ile gündemde. 

New York Post'un haberine göre şirkette üst düzey yönetici olduğu belirtilen Lorna Hajdini hakkında, bir erkek çalışan tarafından cinsel istismar, tehdit ve ırkçı söylemler içeren ciddi suçlamalarla dava açıldı.

KİMLİĞİ GİZLENEN ÇALIŞAN DAVA AÇTI 

Dava dosyasına göre mağdur, kimliği “John Doe” olarak gizli tutulan bir çalışan. Çalışanın, şirkete katıldıktan kısa süre sonra istismara maruz kaldığını iddia ettiği belirtildi.

“TEHDİT VE BASKI ALTINDA İSTİSMAR" İDDİASI 

İddialar arasında, mağdurun aylar boyunca rıza dışı cinsel eylemlere zorlandığı ve reddetmesi halinde kariyerinin bitirileceği yönünde tehdit edildiği yer alıyor. Ayrıca çalışanın, ilaç verilerek kontrol altına alındığı da öne sürüldü.

IRKÇI SÖYLEMLER 

Dava dosyasında, mağdurun süreç boyunca ırkçı ve aşağılayıcı ifadelere maruz kaldığı da iddialar arasında bulunuyor.

SÜREÇ ZAMANLA AĞIRLAŞTI 

İddialara göre olaylar, çalışanın şirkete katılmasının ardından başladı ve zamanla baskı, tehdit ve istismarın arttığı ileri sürüldü. 

Dava sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla takip edilirken olay 1994 yapımı başrollerinde Demi Moore ve Michael Douglas'ın olduğu Taciz filmini anımsattı. Filmde Doglas da Moore'u tacizle suçluyordu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2026 02:23:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.