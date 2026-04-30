Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler hastaneye kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler hastaneye kaldırıldı
30.04.2026 06:48
ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Güler, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Güler, ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi.

KALP RAHATSIZLIĞI GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşanan olayda, kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e ilk müdahale, Medical Park Ordu Hastanesi’nde yapıldı. Güler’in tedavisinin kendi isteği doğrultusunda İstanbul’da sürdürülmesine karar verildi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen hava ambulansı ile İstanbul’a sevk edildi. Başkan Güler’in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. 

Kaynak: DHA

Belediye Başkanlığı, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ordu Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Güler hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Advertisement
