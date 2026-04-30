Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı

Sivas’ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

SEYİR HALİNDEYKEN YANMAYA BAŞLADI

Yangın saat 18.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu üzerinde Karşıyaka kavşağında yaşandı. Tuncay Gün yönetimindeki 15 PC 045 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü Gün, otomobilden inerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Tuncay Gün aracının alevler içinde kalmasını gözyaşları ile izledi. Tuncay Gün'ü olay yerine gelen bir polis memuru teselli etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.