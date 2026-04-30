Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu. Kadının damadı, olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan M.Ö'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Taşlıdere köyüne sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında M.Ö'nün cansız bedenine evinin ahırında ulaştı. Başından darbe aldığı belirlenen M.Ö'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla köyden kaçan G.S'yi (43) Erzurum'da yakaladı. Şüpheli G.S'nin M.Ö'nün damadı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı ve sürecin devam ettiği bildirildi. - ARDAHAN