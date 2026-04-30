Ardahan'da kaybolan kadın ölü bulundu, damadı gözaltına alındı

30.04.2026 00:39
Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu. Kadının damadı, olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Ardahan merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan M.Ö'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Taşlıdere köyüne sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında M.Ö'nün cansız bedenine evinin ahırında ulaştı. Başından darbe aldığı belirlenen M.Ö'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla köyden kaçan G.S'yi (43) Erzurum'da yakaladı. Şüpheli G.S'nin M.Ö'nün damadı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı ve sürecin devam ettiği bildirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

İzmir’de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı İzmir'de yangın: Baba hayatını kaybetti, engelli oğlu ağır yaralı
Adana’da ormanda erkek cesedi bulundu Adana'da ormanda erkek cesedi bulundu
ABD’de istifa depremi Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi ABD'de istifa depremi! Trump iddiası gündem yarattı, açıklamalar art arda geldi
ABD’de tarihi dava Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir ABD'de tarihi dava! Musk konuştu: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
Hegseth’in en zor günü Kongre’de savaş sorgusu başlıyor Hegseth'in en zor günü! Kongre'de savaş sorgusu başlıyor
Trump, Kral Charles’ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran’ı askeri olarak mağlup ettik Trump, Kral Charles'ın katıldığı devlet yemeğinde konuştu: İran'ı askeri olarak mağlup ettik

00:17
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara Valisi olarak atandı
00:10
Mahmut Demirtaş görevden alındı İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
Mahmut Demirtaş görevden alındı! İşte yeni Emniyet Genel Müdürü
00:07
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı
Ankara Valisi Vasip Şahin TİHEK başkanlığına atandı
23:33
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma
Muhittin Böcek ve ailesine ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma
23:30
Bornova’daki zincirleme kazada 1 polis şehit, 3 kişi hayatını kaybetti
Bornova'daki zincirleme kazada 1 polis şehit, 3 kişi hayatını kaybetti
22:53
FED Başkanı Powell’dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı
