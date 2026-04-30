Generali görevinden eden şov! MSB nedenini iki cümlede özetledi

30.04.2026 12:08
Konyaspor–Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden yapılan helikopter ve F-16 uçuşlarının ardından Tümgeneral Mete Kuş görevden alındı. Konuyla ilgili MSB'den yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" denildi.

Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevinden alındı. Komutan, Fenerbahçe maçında Konyaspor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopterler uçurmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. 

"DİSİPLİN" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ 

Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir" ifadelerine yer verildi. 

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARA YANIT 

Öte yandan Bakanlık, son dönemde bazı Avrupalı yöneticilerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının dikkatle takip edildiğini de vurgulayarak şunları aktardı:  "Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenlik mimarisi içindeki konumuna ilişkin ifadeler, müttefiklik hukuku ve dayanışma ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yine, NATO üyesi Fransa ve Yunanistan’ın birtakım senaryolar üzerinden yaptığı açıklamalar gerilimi artırmakta, bölgesel barış ve istikrara zarar verme riski taşımaktadır. Bölgemizde oluşturulmaya çalışılan herhangi bir askerî ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini hatırlatıyoruz. Sayın Bakanımızın daha önce de ifade ettiği gibi önümüzdeki dönemde de güvenlik ve istikrarın söz konusu olduğu her durumda, Türkiye’yi karşısına alanlar değil, Türkiye ile birlikte olanlar kazanacaktır."

