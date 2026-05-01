Doğum izni 24 haftaya yükseldi

Kadın çalışanların doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni yasayla birlikte anneler, doğum öncesi ve sonrası toplamda yaklaşık 6 ay boyunca ücretli izin kullanma hakkına sahip olacak.
Bu adımın, çalışan kadınların aile bütünlüğünü koruması ve bebeklerin gelişim sürecinde anneleriyle daha fazla vakit geçirebilmesi amacıyla atıldığı belirtildi.
