Mali\'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA\'larla böyle avladılar

Mali'nin kuzey ve orta kesimlerinde ordu birlikleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmalar son günlerde yeniden şiddetlendi. El-Kaide bağlantılı JNIM ve ayrılıkçı FLA gruplarının stratejik noktalara düzenlediği koordineli saldırılar üzerine Mali ordusu geniş kapsamlı bir karşı operasyon başlattı. Çatışmaların özellikle Kidal ve Bamako çevresinde yoğunlaştığı bildiriliyor.

MALİ ORDUSU, OPERASYONLARDA TÜRK İHA'LARINI KULLANIYOR

Operasyonlar sırasında Mali ordusunun envanterinde bulunan Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar kritik bir rol oynadı. Milli savunma kaynakları, İHA'larla tespit edilen militan konvoylarının ve sığınakların tam isabetle vurulduğunu açıklarken, operasyon anlarına ait görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. Teknolojik üstünlüğü elinde tutmaya çalışan ordu, hava harekatlarıyla silahlı grupların ilerleyişini durdurmayı hedefliyor.

MALİ'DEKİ EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

Mali'de, 25 Nisan sabahı erken saatlerde Cemaat Nusra el-İslam ve Müslim (JNIM) ile Azavad Kurtuluş Cephesi (FLA) adlı silahlı gruplar ortak koordineli saldırılar başlatmıştı.

Başkent Bamako'da Kati askeri üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirden yoğun silah sesleri duyulmuş, patlamalar ve çatışmalar başlamıştı.

Savunma Bakanı Sadio Camara'nın Kati'deki evine "bombalı intihar saldırısı" düzenlenmiş ve saldırıda yaralanan Camara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

FLA, ülkenin kuzeyindeki Kidal şehrinin tam kontrolünü ele geçirdiğini ve Rus Afrika Kolordusu'na bağlı paralı askerler ile Malili askerlerin varılan anlaşma uyarınca şehirden ayrıldığını kaydetmişti.

Mali ordusu, saldırıların ardından başlattığı süpürme operasyonu kapsamında, Koulikoro bölgesinde düzenlenen hava operasyonunda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.