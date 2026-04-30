Pentagon: İran savaşının bugüne kadarki maliyeti yaklaşık 25 milyar dolar

ABD’nin İran’a karşı başlattığı “Operation Epic Fury” adlı askeri operasyonun maliyeti yaklaşık 25 milyar dolara ulaştı. Pentagon’un üst düzey yetkilileri, Kongre’de yaptıkları açıklamada harcamaların büyük bölümünün mühimmat, operasyon ve hasar gören ekipmanların yenilenmesinden kaynaklandığını belirtti.

Pentagon’un mali işler sorumlusu Jules Hurst, savaşın maliyetinin hızla arttığını ve bu rakamın henüz nihai olmadığını ifade etti. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise aynı oturumda rakamın “henüz 25 milyar doların altında” olduğunu savunsa da, savaşın ekonomik yükü Washington’da ciddi tartışmalara yol açtı.

KONGRE’DE SERT TARTIŞMA

Kongre’deki oturumda savaşın maliyeti ve stratejisi sert şekilde sorgulandı. Demokrat vekiller, yönetimi hem ekonomik yük hem de diplomatik başarısızlık nedeniyle eleştirirken, bazı Cumhuriyetçiler de operasyonun hedefleri konusunda netlik istedi.

Hegseth ise eleştirilere sert yanıt vererek, asıl sorunun savaşın maliyeti değil, İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemenin değeri olduğunu savundu. Bakan, “Asıl sorulması gereken, İran’ın nükleer silah sahibi olmamasının ne kadar değerli olduğu” diyerek operasyonu savundu.

MÜHİMMAT STOKLARI ERİYOR

Dış basına göre savaş sadece maliyet açısından değil, askeri kapasite açısından da dikkat çekici sonuçlar doğurdu. ABD’nin yüzlerce Tomahawk füzesi ve gelişmiş hava savunma sistemleri kullandığı, bu durumun mühimmat stoklarında ciddi azalmaya yol açtığı belirtiliyor. Uzmanlar, bu yoğun kullanımın ABD’nin diğer olası krizlere karşı hazırlığını da etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

SAVAŞ UZADIKÇA FATURA BÜYÜYOR

Şubat sonunda başlayan operasyonun ilk günlerinde maliyetin hızla yükseldiği, sadece ilk haftada milyarlarca dolarlık harcama yapıldığı daha önce açıklanmıştı. Günlük harcamanın yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bağımsız analizler ise toplam maliyetin 25 milyar doların da üzerine çıkabileceğini ve savaş uzadıkça bu rakamın katlanabileceğini öngörüyor.

“BATI İÇİN STRATEJİK SAVAŞ” SAVUNMASI

Trump yönetimi ve Pentagon, artan maliyete rağmen operasyonun stratejik önemini vurguluyor. ABD yönetimi, İran’ın nükleer programını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğini ve bunun küresel güvenlik açısından kritik olduğunu savunuyor. Ancak hem Kongre’de hem de kamuoyunda “savaşın süresi, hedefi ve maliyeti” tartışmaları giderek büyüyor.