Geri sayım başladı! Binlerce telefon 24 saat sonra kapatılacak

Yurt dışından getirilen telefonlara ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun denetimleri sürüyor. Yurda giriş yaptıktan sonra SIM kart üzerinden sinyal aldığı tespit edilen ve Türkiye’de kayıtlı olmayan IMEI’ye sahip cihazlar için verilen 120 günlük yasal kullanım süresi sona eriyor.

SON GÜN 1 MAYIS

1 Mayıs itibarıyla 120 günlük süreyi dolduran, kamuoyunda “kaçak telefon” olarak bilinen kayıtsız cihazların iletişime kapatılması bekleniyor. Bu kapsamda IMEI kaydı bulunmayan telefonlar, mobil şebeke üzerinden arama, mesajlaşma ve internet hizmetlerinden yararlanamayacak.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Mağduriyet yaşamak istemeyen kullanıcıların telefonlarından *#06# tuşlamasını yaparak 15 haneli IMEI numarasına ulaşması gerekiyor. Kullanıcılar daha sonra e-Devlet üzerinden “IMEI Sorgulama” ekranına girerek cihazlarının kayıtlı olup olmadığını, “kayıt dışı” uyarısı alıp almadığını veya usulsüz kullanımda bulunup bulunmadığını saniyeler içinde kontrol edebiliyor.

HANGİ TARİH BAZ ALINACAK?

Ocak 2026 itibarıyla kaçak telefon sahiplerine BTK tarafından gönderilen SMS tarihi, kullanım süresinin hesaplanmasında esas alınıyor. Örneğin 5 Ocak 2026’da gelen SMS ile cihazın kaydettirilmesi gerektiği bildirildiyse, telefon 5 Mayıs 2026’ya kadar iletişime açık kalabiliyor.

MAYIS AYINDA ALAN DAHA UZUN KULLANIYOR

Yurt dışından alınan telefonlarda kullanım süresi, cihazın Türkiye’de sinyal almaya başladığı tarihe göre değişiyor. Telefonun 1 Mayıs’ta kullanıma başladığı varsayıldığında, ilk 4 aylık süreç 31 Ağustos 2026’da sona eriyor.

Kullanıcının e-SIM’e ya da cihazdaki diğer SIM kart yuvasına geçmesi halinde 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 aylık kullanım süresi devreye giriyor.

TAKVİM YILI AVANTAJIYLA 16 AYA KADAR KULLANIM

Bu noktadan sonra takvim yılı değiştiği için 1 Ocak itibarıyla yeni yılın kullanım hakkı başlıyor. Böylece kullanıcı, 1 Ocak-31 Ağustos arasında yeni yılın kullanım süresinden de yararlanabiliyor. Bu yöntemle bazı cihazlar 16 aya kadar aralıksız şekilde kullanılabiliyor.

E-SIM AVANTAJI 240 GÜNE ÇIKARIYOR

Yeni nesil telefonlarda bulunan e-SIM özelliği de kullanım süresini etkiliyor. Yurt dışından getirilen telefonlar fiziki SIM kartla 120 gün, e-SIM ile 120 gün daha kullanılabiliyor. Bu durumda toplam kullanım süresi 240 güne kadar çıkabiliyor. Ancak 240 günün sonunda kayıt işlemi yapılmamışsa telefon iletişime kapatılıyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 54 BİN 258 LİRA

2026 yılı itibarıyla IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira olarak uygulanıyor. Yurt dışından getirdiği telefonun kapanmasını istemeyen kullanıcıların, bu ücreti ödeyerek cihazlarını kayıt altına alması gerekiyor.

ANDROID’DE YASA DIŞI IMEI MÜDAHALESİNE DİKKAT

Piyasada bazı Android cihazlara yasa dışı yollarla IMEI müdahalesi yapıldığı biliniyor. İnternete bağlanabilen ya da ikinci el olarak temin edilen bazı cihazlara ait IMEI numaralarının, yurt dışından getirilen telefonlara tanımlandığı iddia ediliyor.

Özellikle Android telefonlarda yasa dışı IMEI müdahalesi yapılabildiği öne sürülürken, iOS işletim sistemine sahip cihazlarda bu işlemin gerçekleştirilemediği belirtiliyor.

UZMANLARDAN YASAL KAYIT UYARISI

IMEI değiştirme işlemi yasa dışı kabul ediliyor. Bu nedenle kullanıcıların bu tür işlemlerden kaçınması, cihazlarını yalnızca yasal kayıt süreciyle kullanıma açması gerekiyor.