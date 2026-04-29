Kuzey Kore lideri Kim, Ukrayna\'da ele geçirilmemek için "kendilerini patlatan" askerlerini övdü

başkent Pyongyang’da düzenlenen anıt açılış töreninde dikkat çeken ifadeler kullandı. Kim, askerlerin esir düşmemek için kendilerini patlattığını ilk kez itiraf ederek bu durumu “sadakatin zirvesi” olarak nitelendirdi.

“KENDİLERİNİ FEDA ETTİLER”

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) aktardığına göre Kim, konuşmasında söz konusu askerlerin ülkenin onurunu korumak adına “tereddüt etmeden kendilerini patlatmayı seçtiklerini” söyledi. Kim, görevlerini yerine getirememekten duyulan hayal kırıklığının bile onları “sadık savaşçılar ve vatanseverler” olarak tanımlamak için yeterli olduğunu ifade etti.

Kuzey Kore’de düşmana esir düşmenin “vatana ihanet” olarak kabul edildiği bilinirken, Kim’in bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MOSKOVA-PYONGYANG HATTI GÜÇLENİYOR

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler son dönemde dikkat çekici şekilde derinleşti. İki ülke arasında Haziran 2024’te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması Aralık 2024’te yürürlüğe girdi. Anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırı durumunda karşılıklı askeri yardımı da kapsıyor.

KAYIPLARLA İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı’na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü. Ancak Pyongyang yönetimi, bugüne kadar ne gönderilen asker sayısını ne de kayıpları resmi olarak açıkladı.