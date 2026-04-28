Buryutya'da çığ altında kalan 6 işçi hayatını kaybetti
Buryutya'da çığ altında kalan 6 işçi hayatını kaybetti

28.04.2026 21:53
Rusya'ya bağlı Buryutya Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında düşen çığ nedeniyle 6 işçi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Buryutya Cumhuriyeti'nin Muysky Bölgesi'nde bulunan bir maden sahasında yapılan yol çalışması sırasında çığ düştü. 

6 İŞÇİ ÇIĞ ALTINDA KALDI 

Sahada çalışan 9 çığ altında kalırken, 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 60 personel maden sahasına ulaşarak çığ altında kalan 6 işçiyi arama çalışmalarına başladı. Gün içinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında yeni bir çığ felaketi daha yaşandığı ancak kurtarma ekiplerinin bu felaketten kaçarak kurtulduğu açıklandı.

KURTULAN OLMADI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çığ altındaki 6 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi ve Buryutya Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 

Kaynak: İHA

