Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

28.04.2026 20:40
Genç oyuncu Oktay Çubuk’tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Tatil için yurt dışında bulunan oyuncu, aniden fenalaşarak bilincini kaybetti. Yapılan kontrollerde Çubuk’un kalbinin bir süre durduğu tespit edildi ve hemen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü oyuncu 2020 yılında "Bir Nefes Daha" filmindeki canlandırdığı Fehmi karakteri ile 54. Siyad En İyi Erkek Oyuncu ve Altın Koza Umut Veren Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüştü.

LİZBON'DA FENALAŞTI 

Çubuk, annesiyle birlikte bulunduğu Lizbon’da aniden rahatsızlandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri hızla devreye girdi.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI 

Sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle genç oyuncunun duran kalbinin yeniden çalıştırıldığı belirtildi. Yaşanan anlar, çevrede büyük panik yarattı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR 

Hastaneye kaldırılan Çubuk’un yoğun bakıma alındığı, hayati riskinin kontrol altına alındığı ve tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Doktorların detaylı tetkiklerine devam ettiği öğrenildi.

BİLİNEN BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU 

Öte yandan, oyuncunun daha önce bilinen bir kalp rahatsızlığının bulunmadığı belirtildi. Olay kısa sürede magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

2020 yılında Bir Nefes Daha filmindeki canlandırdığı Fehmi karakteri ile 54. Siyad En İyi Erkek Oyuncu ve Altın Koza Umut Veren Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülen genç oyuncu Cennet'in Gözyaşları, Aşk Ağlatır, Sol Yanım, Duran ve Baba  dizilerinde rol aldı.

