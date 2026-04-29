"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı

29.04.2026 05:51
Meksika’da CJNG kartelinin elebaşı El Mencho’nun halefi olarak gösterilen “El Jardinero” lakaplı Audias Flores Silva, yaklaşık 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı. 19 ay takip edilen ve ABD’nin de aradığı isim çatışmasız gözaltına alındı. Yakalamanın ardından kartel üyeleri araç yakma ve yol kapatma eylemleri başlatırken, halka evden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) üst düzey isimlerinden, “El Jardinero” lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Audias Flores Silva düzenlenen operasyonla yakalandı. Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, operasyonun Nayarit eyaletine bağlı El Mirador’da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Deniz Kuvvetleri ve Özel Kuvvetler tarafından yürütülen operasyona yaklaşık 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçak katıldı. ABD tarafından da aranan Silva’nın yaklaşık 19 ay boyunca takip edildiği, yakalanmamak için hendekte saklanmaya çalışırken ele geçirildiği belirtildi.

ÇATIŞMASIZ YAKALANDI

Yaklaşık 60 kişilik koruma ekibi ve 30 araçlık konvoyuna rağmen operasyonun çatışmasız tamamlandığı bildirildi. ABD’nin Silva’nın yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 5 milyon dolar ödül koyduğu öğrenildi.

YAKALAMA SONRASI ŞİDDET OLAYLARI

El Jardinero’nun yakalanmasının ardından kartel üyeleri araç yakma ve yol kapatma eylemleri başlattı. Nayarit eyaletinde halka “zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı. Bazı şehirlerde araçlar, depolar ve iş yerleri ateşe verildi.

EL MENCHO OPERASYONU SONRASI GERİLİM SÜRÜYOR

CJNG lideri El Mencho’nun daha önce düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından ülkede şiddet olayları artmış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçleri, yeni operasyonun ardından benzer misilleme riskine karşı alarma geçti.

Kaynak: AA

