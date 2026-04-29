ABD\'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

Küresel petrol fiyatları, ABD ile İran arasında süren gerilim nedeniyle yükselişini sürdürdü. Reuters’ın verilerine göre Brent petrol 111 doların üzerine çıkarak sekizinci gün üst üste artış kaydetti. ABD tipi ham petrol (WTI) da küresel yükselişe paralel olarak değer kazandı.

Fiyatlardaki artışın ana nedeni, Washington’un İran’a yönelik deniz ablukasını uzatabileceğine dair haberler oldu. Uzmanlar, bu durumun küresel petrol arzını daha da daraltabileceği uyarısında bulunuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Dış basına göre, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda trafik ciddi şekilde azaldı. Savaş öncesi günlük yaklaşık 130 geminin geçtiği hat, son haftalarda 30’lu seviyelere kadar geriledi.

ABD’nin ablukası nedeniyle İran petrolü taşıyan tankerlerin geri dönmek zorunda kaldığı da bildirildi.

Bölgede deniz mayınları ve güvenlik riskleri nedeniyle sevkiyatın normale dönmesinin aylar sürebileceği ifade ediliyor.

ENERJİ KRİZİ KÜRESEL ETKİ YARATIYOR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki aksamanın modern tarihin en büyük enerji arz şoklarından biri olabileceğini belirtiyor. Küresel petrol fiyatları savaşın başından bu yana 100 doların üzerine çıkarken, dalgalanma sürüyor.

ABD’de benzin fiyatlarının 4,18 dolara yükselmesi, krizin doğrudan tüketiciye yansıdığını gösteriyor.

Ayrıca İran’ın boğazın yeniden açılması için ABD’ye dolaylı teklif sunduğu, ancak taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığı bildiriliyor.

PİYASALAR BELİRSİZLİĞE ODAKLANDI

Analistler, ABD-İran hattındaki çıkmazın sürmesi halinde petrol fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini vurguluyor. Küresel enerji piyasaları, hem askeri gelişmelere hem de olası diplomatik adımlara odaklanmış durumda.