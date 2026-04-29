Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü

29.04.2026 16:45
Konya'da bir ilkokulda öğrenciler arasında başlayan "sıra" tartışması feci bitti. 8 yaşındaki 2 öğrenci, tartıştıkları çocuğun annesi, babası ve babaannesi tarafından okulda darbedildi. Darbedilen bir çocuğun annesi, "Beni dövselerdi bu kadar içim acımazdı. Çocuğum çantasını çıkarırken saçından sürükleyerek tahtanın önüne getirip karnına, bacağına vurmuşlar. Kafasını panoya vurmuşlar" diye konuştu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan Kocatepe İlkokulu'nda geçtiğimiz cuma günü akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 22 Nisan Çarşamba günü ilkokul 2. sınıf öğrencileri 8 yaşındaki H.G. ile S.M.S. sınıf arkadaşları olan bir kız öğrenci ile sıra nedeniyle tartıştı. 

VELİLER 2 ÖĞRENCİYİ DARBETTİ

Tartışma sonrası cuma günü ise kız öğrencinin anne, baba ve babaannesi okula gelerek H.G. ile S.M.S.'yi darp ederek okuldan ayrıldı. Olayın ardından okula gelen aileler, H.G.'nin başında, kulağında, ensesinde, yanağında ve kollarındaki izleri, S.M.S.'nin ise başındaki izlerini görerek hastaneye giderek darp raporu aldı. Aileler daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

"BENİ DÖVSELERDİ BU KADAR İÇİM ACIMAZDI"

Olay gününü anlatan 8 yaşındaki H.G.'nin annesi Fatma Gül, "Çok farklı bir duygu evlat, gelip beni dövselerdi bu kadar içim acımazdı benim. 8 yaşındaki çocuk benim evladım olmasa bile ben bunu dile getirdiysem diğer çocuklar için de aynı. Bugün benim çocuğuma yaptı, yarın gidecek ‘nasıl olsa bir şey olmuyor' diyecek ve başkasının evladına yapacak. O gün eşim telefonla aradı beni ‘okula gitmemiz gerekiyor' dedi. Eşim, ‘çocuğu velinin biri dövmüş' dedi. Ben de herhangi bir velinin çocuğuyla kavga ettiler en fazla bir tokat vurdu diye düşündüm. Hani öyle abartılı bir şey olduğunu düşünmemiştim. Okula gittim müdür odasına girdik çocuğun yüzü kıpkırmızı, diğer çocuk ile birlikte ağlıyorlardı" diye konuştu. 

"SAÇINDAN SÜRÜKLEYİP TAHTANIN ÖNÜNDE DARBETMİŞLER"

Darbedilen çocuklardan dinlediği kadarıyla yaşananları anlatan Gül, "S.M. bana olayı anlattı ama benim çocuk tam olayın şokuyla hiçbir şey de söyleyemiyordu. Hemen çocuğu aldık hastaneye götürdük burada darp raporu aldık ve karakola ifade de bulunduk. Olay günü öğrenciler okula girerken bu veliler babaanne ile anne, çocukların arasında sınıfa girmiş. Kendi çocuklarını dışarı çıkartıyorlar etkilenmesin olaydan diye. Benim çocuğum çantasını çıkarırken saçından tutup sürükleyerek tahtanın önüne getirmişler. Daha sonra babaanne çocuğu darp ediyor, sonra anne karnına vurmuş, bacağına vurmuş. Ben çocukların söylemleriyle bu olaya vakıf oldum. Sonra baba geliyor. Baba da temizlik fırçasıyla çocuğumun koluna vuruyor. Üzerinde kabanı olmasına rağmen çocuğun kolu mor arıyor. Panoya kafasını birkaç kere vurmuş" ifadelerini kullandı.

"BU SAATTEN SONRA ÇOCUĞUMU O OKULA NASIL GÖNDEREYİM?

Çocuğunun olaydan etkilendiğini aktaran Gül, "Hiçbir şekilde okuldan bahsetmek istemiyor çocuğum. Ben çocuğumu zaten o okula bir daha nasıl göndereceğimi de bilemiyorum. Bir çocuk nasıl bir travma yaşarsa ömür boyu o travmanın etkisinde kalır. Ben bu çocuğumu o okula nasıl göndereyim bu saatten sonra? Kavgaya neden olan çocuğu sürekli görecek. Sürekli o anı yaşayacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUM BANA BİR ŞEYLER YAPACAKLAR DİYE ÇOK KORKUYOR"

Olayda başından darp edilen S.M.S.'nin annesi Mine Selbasanoğlu ise, "O gün evdeydim, saat 12.53'te öğretmen beni aradı, 'çocuğunuzun başına ufak bir mesele geldi' dedi. Velinin beraberindeki karısı ve annesi gelip sınıfa girmiş. Benim çocuğumu babaanne saçından tutmuş, kafasına yumruk vurmuş ve hırpalamış. Bu çocukları daha sonradan öğretmenler görmüş. Okula vardığımızda çocuk çok perişan vaziyetteydi. Hemen oradan aldık, hastaneden darp raporu aldık ve polis karakoluna gidip şikayetçi olduk. Çocuklarla dertleri çarşamba günü sırada kavga etmişler. O onu itelemiş, o onu itelemiş. Babaanne kinlenmiş bu yüzden gelip bunun kinini almak için cuma günü böyle bir eylem gerçekleştirilmiş. Çocuğum polis olmak istiyordu ve çocuk korkudan şimdi hiçbir şey olmak istemiyor. Ben bu çocuğun psikolojisini nasıl düzelteceğim. Çocuğumu sevmek için yaklaştığımda tepkisi direkt korumaya alıyor kendisini, geri çekiliyor, korkmuş. Bana bir şey yapacaklar diye çok kötü korkuyor. Dışarıda pencereden biri bakıyor mu anne diyor geceleri ‘perdeyi kapat' diyor. O derece çok kötü korkmuş. Darp raporu alındı, uzaklaştırılma için şikayetçi olundu. Avukat da tutuldu, sonuna kadar devam edecek davamız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

