Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti - Son Dakika
Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti

Kökleri Osmanlı\'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
29.04.2026 07:15
Kökleri Osmanlı dönemine kadar dayanan 182 yıllık dev firma Çelikerler Çelik ve Celtaş Lojistik, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, süreci izlemek üzere komiser heyeti atadı. Şirketin geleceğini belirleyecek kritik duruşma 9 Temmuz’da görülecek.

Türkiye sanayisinin köklü firmalarından Çelikerler Çelik ve Celtaş Lojistik, yaşadığı mali darboğazı aşamayarak konkordato sürecine girdi. Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket ve ortakları için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

KRİTİK DURUŞMA 9 TEMMUZ'DA

Mahkeme, şirketin mali durumunun izlenmesi amacıyla iki kişilik konkordato komiseri heyeti de görevlendirdi. Şirketin geleceğini belirleyecek duruşma ise 9 Temmuz’da görülecek.

1844’E UZANAN GEÇMİŞ

Temelleri 1844 yılında Bartın Kumluca’da sıcak demircilik ile atılan şirket, 2003 yılında kurumsallaşarak büyüme sürecine girdi. 

BİRÇOK ÜLKEDE PROJELERE İMZA ATTI

25 bin metrekarelik üretim tesisine sahip olan firma, Almanya’dan Katar’a, Güney Afrika’dan Azerbaycan’a kadar birçok ülkede projelere imza attı.

Son Dakika konkordato Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kökleri Osmanlı'ya dayanıyor! 182 yıllık dev şirket konkordato ilan etti - Son Dakika
