İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı sahilinde “kız meselesi” nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda bir kişinin bıçaklandığı iddia edildi.
İddiaya göre, tartışmanın ardından otobüslerle gelen kalabalık bir grup sahildeki mekâna geldi. Görüntülerde çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı, yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar yer aldı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sahil boyunca yaşanan arbede sırasında tarafların birbirini kovalamadığı ve çevrede büyük panik yaşandığı görüldü. Bazı kişilerin yere düştüğü ve kalabalığın içinde sürüklendiği anlar dikkat çekti.
Kavga sırasında bir kişinin bıçaklandığı öne sürülürken, olayla ilgili resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.
Olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, kavganın çıkış nedeni ve yaralanan kişilere ilişkin detayların yapılacak incelemeyle netleşmesi bekleniyor.
Son Dakika › İzmir › “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?