ABD-İran barış masası henüz devrilmedi! Güvenlik kaynaklarından umutlandıran mesaj

28.04.2026 13:27
ABD ile İran arasında resmi görüşmeler aksasa da perde arkasında yürütülen temaslarda kademeli plan ortaya çıktı. Kaynaklara göre yoğun diplomasi sürerken, planın ilk aşaması savaş öncesi statükoya dönüş ve Hürmüz Boğazı’nın kısıtlama ya da ücret olmadan yeniden açılmasını içeriyor. Nükleer konu sonraya bırakılırken, süreçte yeniden çatışma riski devam ediyor.

ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması beklenen ikinci tur görüşmeler gerçekleşmese de, tarafların anlaşmaya sanılandan daha yakın olduğu belirtiliyor. Diplomatik temasların perde arkasında yoğun şekilde sürdüğü ifade ediliyor.

İLK ADIM HÜRMÜZ BOĞAZI

Kaynaklara göre müzakerelerde, kademeli bir anlaşma modeli üzerinde duruluyor. Buna göre ilk aşamada savaş öncesi duruma dönülmesi ve Hürmüz Boğazı’nın herhangi bir kısıtlama veya ücret olmadan yeniden açılması hedefleniyor.

NÜKLEER PROGRAM SONRAYA BIRAKILIYOR

Plan kapsamında, ABD ve İsrail’in savaş gerekçesi olarak gösterdiği İran’ın nükleer programı ise daha sonraki aşamalarda ele alınacak. Bu başlık, taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık noktası olmayı sürdürüyor.

TRUMP’IN ŞARTLARI DEĞİŞMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmesi ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması gerektiğini belirtmişti. Ancak İran yönetimi bu talepleri kabul etmeyi reddediyor.

ARABULUCULAR DEVREDE

Diplomatik kaynaklar, arabulucuların her iki taraf üzerinde anlaşmaya varılması için baskı kurduğunu ve önümüzdeki günlerin kritik olduğunu vurguluyor.

SAVAŞ RİSKİ SÜRÜYOR

Tüm bu temaslara rağmen, ABD’nin görüşmelerden çekilerek yeniden askeri seçeneğe yönelme ihtimali de masada. Bu durum, sürecin kırılganlığını koruduğunu gösteriyor.

