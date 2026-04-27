Tedesco gönderilir gönderilmez Galatasaray\'dan flaş paylaşım

Galatasaray'a derbide 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de 40 yaşındaki İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda Okan Buruk'a yer vererek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

''SENİNLE NİCE BAŞARILARA WINNER OKAN BURUK''

Yapılan paylaşımda, "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!" denilerek, başarılı teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında 200 maça çıktığı vurgulandı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum alarak günün en çok konuşulan paylaşımlarından biri oldu.

