Biber yüklü kamyoneti çaldılar, biberleri satıp parasını harcayamadan yakalandılar

27.04.2026 14:54  Güncelleme: 14:55
Antalya'nın Serik ilçesinde 23 Nisan gecesi çalınan ve içinde yaklaşık 25 bin liralık ürün bulunan kamyonetin bulunmasının ardından firari olan şüpheliler de yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 23 Nisan gecesi çalınan ve içinde yaklaşık 25 bin liralık ürün bulunan kamyonetin bulunmasının ardından firari olan şüpheliler de yakalandı. Kamyonetteki biberleri sattıkları öğrenilen şüphelilerin parasını ise harcayamadan yakalandıkları belirtildi.

Serik Toptancı Hali'nde 23 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, anahtarı üzerinde bırakılan ve kapya biber yüklü olduğu öğrenilen kamyonet, yüzü maskeli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızlık olayının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Önce kamyonet bulundu

Hırsızlık haberinin yayılması üzerine bölge halkı ve hal esnafı adeta seferber oldu. Çalınan kamyonet, bir vatandaşın dikkati sayesinde Çakallık Kavşağı yakınlarında terk edilmiş bir ardiyenin önünde tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin izini sürerek operasyonun düğmesine bastı.

Aksu ilçesinde yakalandılar

Emniyet birimlerinin koordineli çalışmasıyla hırsızlık zanlıları Aksu ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde, hırsızların araçtaki parayı harcamaya fırsat bulamadıkları belirlenirken şüpheli polis merkezine götürüldü. Zararın karşılanması üzerine araç sahibi şikayetinden vazgeçince, şahıslar serbest bırakıldı.

"Parayı harcayamadılar"

Aracını teslim alan komisyoncu Ramazan Gök, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"23 Nisan'da çalınan aracımızı Çakallık Kavşağı'nda bulduk. Emniyet güçlerinden Allah razı olsun, onlar da Aksu ilçesinde yakaladılar. Zararımızı karşıladık, parayı harcayamadılar, herhangi bir şey yapamadılar. Polisten, emniyet güçlerimizden ve basından Allah binlerce razı olsun. Evet, vatandaşlar da çok duyarlı bu konuda. Herkes merak edip sordu, herkes arayıp sordu. Herkesten Allah razı olsun, herkes yardım etmek istedi." - ANTALYA

Kaynak: İHA

