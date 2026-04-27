Pakistan, Afganistan'a topçu atışlarıyla vurmaya başladı
Pakistan, Afganistan'a topçu atışlarıyla vurmaya başladı

27.04.2026 18:16
Komşu ülkeler Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Pakistan, Afganistan'ın Kunar bölgesine topçu ve roket atışları gerçekleştirmeye başladı. Saldırılarda sivillerin hedef alındığı iddia edildi.

Pakistan ordusu, Afganistan’ın sınır bölgesinde yer alan Kunar vilayetine yönelik topçu ve roket saldırıları başlattı. Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıların son günlerde yoğunlaştığını ve Pakistan tarafının sınır ötesindeki militan sığınaklarını hedef aldığını iddia etti.

"SİVİL HALK HEDEF ALINIYOR" İDDİASI

Ancak Afganistan yönetiminden yapılan açıklamalarda, fırlatılan roketlerin doğrudan yerleşim yerlerine isabet ettiği ve sivil halkın can güvenliğinin tehlikede olduğu vurgulandı. İki ülke arasındaki gerilim, karşılıklı suçlamalar ve sınır güvenliği tartışmalarıyla tırmanmaya devam ederken; uluslararası gözlemciler, artan şiddetin bölgedeki insani krizi derinleştirmesinden endişe ediyor. Taraflar arasındaki diplomatik kanalların ise şu an için tıkanma noktasına geldiği ifade ediliyor.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN GERİLİMİ

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim, özellikle 2025 ve 2026 yıllarında askeri çatışmaların yaşandığı bir "açık savaş" aşamasına ulaştı. Gerginliğin temel nedeni, Pakistan'ın kendi topraklarında saldırılar düzenleyen Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) militanlarının Afganistan tarafından barındırıldığına ve desteklendiğine dair suçlamaları oldu.

Pakistan bu tehdidi bertaraf etmek amacıyla 2024 ve 2025 yıllarında Afganistan topraklarına hava operasyonları düzenlerken, Taliban yönetimi egemenlik haklarının ihlal edildiğini savunarak karşılık vermiş; bu durum sınır bölgelerinde yoğun çatışmalara ve sivil kayıplara yol açmıştır.

Krizin derinleşmesinde güvenlik sorunlarının yanı sıra, tarihsel bir uyuşmazlık olan ve Afganistan tarafından resmi olarak tanınmayan Durand Hattı sınır meselesi ile Pakistan'daki milyonlarca Afgan mültecinin zorla geri gönderilmesi kararı da etkili oldu.

Pakistan'ın sınırları kapatarak uyguladığı ekonomik baskılar ve Afganistan'ın Hindistan ile yakınlaşması, iki ülke arasındaki güven bunalımını daha da tırmandırdı. 

