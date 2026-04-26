Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı
Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı
26.04.2026 23:18
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı. Maç sonunda yaşanan sevinçten rahatsızlık duyduğunu dile getiren başarılı hoca, "Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz'' dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. 

"TEK MAÇA ODAKLANINCA..."

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Bu bizim yapımızda olan bir şey, hep söylüyorum. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde, iç saha maçlarında... Tek maça odaklandığımızda bizim için çok farklı bir şey oluyor. Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi götürmek çok zor. Bu hafta tek maça odaklanınca... Kupa maçı tabii ki vardı ama tüm 11'i değiştirmiştim. O yüzden hep önde oynadık. 1-0 sonrası 2. yarıya başlarken de önde oynamak istedik. Bu hatayı Kadıköy'de yapmıştık ilk yarı. Sizin de eksik olmanız, koruma duygusu yaratıyor ama maç başından sonuna kadar çok istedik. Allah da karşılığını verdi." dedi. 

Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı

"BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Maç sonundaki kutlamaların kendisini rahatsız ettiğini belirten Okan Buruk, "Bir şey bitmedi. Daha şampiyon olmadık. Samsun'a gideceğiz. Bence şampiyon olmadık. Şampiyonluk gibi kutlama oldu burada, o beni rahatsız etti. Daha 3 maç var. İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı

"ÇOK BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK"

Sözlerine devam eden başarılı hoca, "Birinci beklentimiz, 3 orta saha bekliyordum. 3 orta saha beklentim vardı Fenerbahçe'den. 4-2-3-1, Talisca'nın ikinci forvet gibi olduğu sistemle oynadılar. Oyun kurmamız çok rahat oldu. Topa rahat sahip olduk. Geçiş oyununu biliyorduk. Her pozisyonda uzun top denediler. Penaltı pozisyonunda kontra presi kırdılar ve araya 1 top yedik. Baskımızı her zaman gösterdik onun dışında. Rakibimiz çok iyi tanıyoruz. Mental olarak da fiziksel olarak da çok büyük üstünlük kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Spor Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı - Son Dakika

UEFA’dan rekor ödeme Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı
İstanbul’da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
Eski bakan Bekir Pakdemirli’nin yeni işi Eski bakan Bekir Pakdemirli'nin yeni işi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Babacan’dan ittifak açıklaması Ne AK Parti ne CHP, yeni model geliyor Babacan'dan ittifak açıklaması! Ne AK Parti ne CHP, yeni model geliyor
“Otoyola 5 yaşında çocuk bırakıldı“ ihbarı ekipleri alarma geçirdi "Otoyola 5 yaşında çocuk bırakıldı" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi Bertuğ Yıldırım, siyahi eşiyle olan nikah fotoğraflarını sildi

22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
21:36
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
21:14
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
19:53
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
SON DAKİKA: Okan Buruk, tarihi zafer sonrası camia içerisinde rahatsız olduğu konuyu açıkladı - Son Dakika
