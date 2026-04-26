Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe\'ye gol oldu yağdı
26.04.2026 22:01
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek aradaki puan farkını 7'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kazandı. 

FENERBAHÇE PENALTIDAN YARARLANAMADI 

13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

DERBİDE AÇILIŞI OSIMHEN YAPTI 

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

SARI-LACİVERTLİLER GOLE YAKLAŞTI 

45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.

OSIMHEN'İN ATTIĞI GOL OFSAYT

54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından şutunu arka direkte Osimhen tamamladı ama farklı şekilde ofsayt pozisyonunda. Yan hakemin kalkan bayrağı sonrası gol iptal edildi. 

BU KEZ DE TORREIRA'NIN GOLÜ İPTAL

Galatasaray, 60. dakikada bir gol daha buldu ancak gol yine geçerli olmadı. Sağ çaprazda topla buluşan Torreira'nın yerden sert vuruşu uzak köşeden ağlarla buluştu. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı sonrası golün ofsayt nedeniyle iptal edildiğini belirtti. 

Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

GALATASARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray, 60. dakikada penaltı kazandı. Sarı-kırmızılılarda topla buluşan Yunus Akgün ceza sahasında Jayden Oosterwolde'den sıyrıldığı esnada yerde kaldı, hakem Yasin Kol beyaz noktayı gösterdi. 

EDERSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Penaltı kararının ardından topun başına geçen Victor Osimhen, Ederson'un kaleye geçmemesi nedeniyle penaltı vuruşunu yapamadı. İlk yarıda hakeme şiddetli itirazdan sarı kart gören Brezilyalı kaleci, penaltı kararı sonrası kalesine ısrarla geçmeyince ikinci sarıdan atıldı. Ederson oyundan çıkarken Yasin Kol'a yoğun tepkisine devam etti.

Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

DERBİDE FARK İKİYE ÇIKTI

Galatasaray'da penaltıyı Barış Alper Yılmaz kullandı. Milli oyuncu sert vuruşla topu ve kaleye geçen Mert Günok'u farklı köşelere yolladı. Milli futbolcu bu sezon 12. golünü attı.

CİMBOM ÜÇÜNCÜ GOLÜ BULDU

Galatasaray, 83. dakikada üçüncü golü buldu. Noa Lang'ın kullandığı köşe vuruşunda topu alan Mert Günok, Archie Brown ile çarpışması sonucu topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Lucas Torreira, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 

Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK ATEŞİNİ YAKTI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 74'e yükselten Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Samsunspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. 

Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Dünyanın en büyük kulübü ama boks, kürek, yelken, ip atlama, bilardo var ama, en son şampiyon oldu dolar 1 lira 70 kuruş maalesef alışığız artık. 20 18 Yanıtla
    Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Ütopya da yaşamaya devam fenerrumlar 21 10
  • Serhan Demir Serhan Demir:
    İlişkileri askıya almıştınız en son , şimdi ne olacak.. Sakın haa sezonun tiyatro oyuncuları sizi.. 3 6 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
21:36
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
21:14
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
20:57
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
20:50
Ne ayağıyla ne de kafasıyla Osimhen bu kez de diziyle gol attı
Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı
20:35
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi
20:24
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
20:07
Muş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Muş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
19:53
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
19:49
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe’ye zeytin dalı uzattı
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'ye zeytin dalı uzattı
18:44
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
Trump’tan İran’a 3 günlük süre: Petrol altyapısının patlamasına çok az kaldı
18:39
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
14:41
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru
SON DAKİKA: Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı - Son Dakika
