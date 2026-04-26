Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku’nun şüpheli ölümüyle ilgili 6 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisinin de olduğu 12 kişi tutuklanırken, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i savunduğu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SOYLU'DAN HABERLERE YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu tutanaklara göre dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Tuncay Sonel hakkındaki iddialar asılsızdır” cümlesini kullandığı öne sürülürken, Soylu bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara bugün X hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"MİLLİ GAZETECİLER" İFADESİYLE BAŞLADI

Soylu açıklamasında "Milli Gazeteciler! Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz. Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz. İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir.

"TAMAMEN ÇARPITMADIR YALANDIR"

Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir. O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır yalandır; iftiradır.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Tüm bunları çarpıtıp, masum bir kızımızın acısı üzerinden, şahsımla alakalı neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan "sipariş haberlerle" kin ve öfke kusanlara cevabım nettir: Devletin dini adalettir.

Bir masumun canı; hepimizden, makamlardan ve mevkilerden daha azizdir. Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir. Bilesiniz…

"ALLAH DOĞRULARIN YANINDADIR"

Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır. Aşağıda; milletvekilinin sorduğu sorular, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevaplar, iftira ve çarpıtma içeren haberleriniz ile birlikte hareket ettiğiniz diğer yayın organlarının aynı cümlelerle yayımladığı haberler…" ifadelerini kullandı.

ÖNERGEYE VERDİĞİ YANITLARI DA PAYLAŞTI

Öte yandan Soylu bu açıklamanın yanında, milletvekilinin konuyla ilgili sorduğu sorular ve Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevaplarında belgelerini de paylaştı.