Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
26.04.2026 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Türkiye'nin gündemindeki Gülistan Doku soruşturması hakkındaki TBMM tutanaklarında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli Valisi Tuncay Sonel'i savunduğu iddiası tartışma yarattı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere yanıt olarak 5 sorudan oluşan önergeye verdiği yanıtı paylaşan Soylu "Bilesiniz… Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku’nun şüpheli ölümüyle ilgili 6 yıl sonra başlatılan soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisinin de olduğu 12 kişi tutuklanırken, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tunceli Valisi Tuncay Sonel’i savunduğu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SOYLU'DAN HABERLERE YANIT GECİKMEDİ

Söz konusu tutanaklara göre dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, “Tuncay Sonel hakkındaki iddialar asılsızdır” cümlesini kullandığı öne sürülürken, Soylu bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara bugün X hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

"MİLLİ GAZETECİLER" İFADESİYLE BAŞLADI

Soylu açıklamasında "Milli Gazeteciler! Yıllardır, Allahtan korkmadan, şahsıma yönelik iftira kampanyalarınızı devam ettiriyorsunuz. Bunu yaparken Müslümanlığı da kimseye bırakmıyorsunuz. İnancımızda iftira ve zan, kendi kardeşinin etini yemek kadar tiksindirici kabul edilir.

"TAMAMEN ÇARPITMADIR YALANDIR"

Bir milletvekilinin, bakanlık dönemimizde olayla ilgili sorduğu sorulara; yürüyen bir soruşturma çerçevesinde, yalnızca o somut sorularla sınırlı kalınarak ve Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma da gözetilerek cevap verilmiştir. O sorulara verilen cevaplar ile yaptığınız haberlerin konusu tamamen çarpıtmadır yalandır; iftiradır.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Tüm bunları çarpıtıp, masum bir kızımızın acısı üzerinden, şahsımla alakalı neredeyse muhalif tüm yayın organlarının aynı cümlelerle tek bir merkezden koordine ettikleri belli olan "sipariş haberlerle" kin ve öfke kusanlara cevabım nettir: Devletin dini adalettir.

Bir masumun canı; hepimizden, makamlardan ve mevkilerden daha azizdir. Bu soruşturma; sadece kastedenler ve örtbas edenler açısından değil, varsa ihmal edilmiş her bir nokta bakımından da, ucu nereye kadar giderse gitsin kararlılıkla yürütülmelidir. Bilesiniz…

"ALLAH DOĞRULARIN YANINDADIR"

Öteki dünyada hesabınız ağır olacaktır. Allah doğruların yanındadır. Aşağıda; milletvekilinin sorduğu sorular, Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevaplar, iftira ve çarpıtma içeren haberleriniz ile birlikte hareket ettiğiniz diğer yayın organlarının aynı cümlelerle yayımladığı haberler…" ifadelerini kullandı.

ÖNERGEYE VERDİĞİ YANITLARI DA PAYLAŞTI

Öte yandan Soylu bu açıklamanın yanında, milletvekilinin konuyla ilgili sorduğu sorular ve Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden verilen cevaplarında belgelerini de paylaştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 11361136jJ 11361136jJ:
    hikaye süslü 18 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 15:51:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.