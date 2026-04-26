Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. RAMS Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0 kazandı.
67. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahası içinde Yunus'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında uyarılara rağmen yerine geçmeyen kaleci Ederson da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Büyük bir sinir içerisinde saha kenarına gelen Brezilyalı file bekçisi Ederson, saha kenarındaki VAR monitörüne doğru yöneldi. Deneyimli kalecinin VAR monitörünün olduğu kısma sert bir yumruk attığı görüldü. Ederson, daha sonrasında soyunma odasına yöneldi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)